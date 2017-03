Premier tir de SM 39 pour l'Inde

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Ce tir s'inscrit dans le processus de monté en puissance de cette nouvelle classe de sous-marins très attendue par la Marine indienne dans un contexte des tensions toujours persistantes avec le Pakistan et de l'accroissement de la présence de la marine chinoise dans l'océan Indien.

L'Inde a commandé six Sous-marins conventionnels "Kalvari". Chacun pourra mettre en oeuvre le missile SM 39 de MBDA. Une version du fameux missile antinavires Exocet pouvant être tiré en immersion depuis un sous-marin. Le missile est placé dans une enveloppe de lancement semblable à une torpille. L'enveloppe ramène le missile vers la surface puis celui-ci est expulsé et débute une phase de vol classique. Le guidage est inertiel dans un premier temps. Puis un autodirecteur radar prend le relais pour la dernière phase du vol. Selon DCNS, ce type de missiles "permet aux sous-marins de neutraliser des cibles de surface à une portée étendue".

DCNS a annoncé que la Marine indienne a effectué pour la première fois, le 2 mars 2017, un tir de missile SM 39 depuis son premier sous-marin Scorpène. Le missile a changement de milieu a été tiré depuis le sous-marin "Kalvari". Ce bâtiment de conception française a été construit en Inde en collaboration avec DCNS. Le tir d'essai a eu lieu en mer d'Arabie et selon DCNS, le missile a atteint sa cible.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Stage BAC+5 : Ingénieur(e) Bootloader de niveau 2 Safe and Secure sur PikeOS - H/F

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.