Premier Tigre rétrofité standard HAD pour l'Alat

L'Alat vient de réceptionner le premier de ses hélicoptères de combat Tigre HAP rétrofité au standard HAD qui intègre du missile Hellfire 2 et des moteurs plus puissants.

L'Alat vient de réceptionner son premier hélicoptère de combat Tigre HAP rétrofité au standard HAD. Ce dernier, doté d'une motorisation plus puissante, peut aussi emporter des missiles Hellfire 2. En version HAP, le Tigre dispose déjà d'un canon de 30 mm, de roquettes et prendre quatre missiles Mistral. Ce premier Tigre s'inscrit dans l'opération d'homogénéisation du parc, débutée en novembre 2015 par Airbus Helicopters sur son site de Marignane. Un plan qui vise à doter l'Alat de 67 hélicoptères Tigre au standard unique HAD à l'horizon 2025.