Premier Red Flag pour le F-35A

Du 23 janvier au 10 février 2017, la base aérienne de Nellis accueillera l'exercice Red Flag 17-1. Jusque là rien de nouveau. Cet exercice marquera cependant une étape symbolique pour l'US Air Force qui y déploie pour la première fois son F-35A.

Les exercices Red Flag sont réputés mondialement. Il s'agit d'entrainements de grande envergure très réalistes se déroulant sur l'immense base de Nellis dans le Nevada. Des moyens importants sont engagés à chaque édition avec le plus souvent la présence d'alliés des Etats-Unis.

Les F-35A envoyés à Nellis appartiennent au 388e et au 419e escadrons de chasse basés à Hill. Selon l'US Air Force le F-35A sera confronté durant cet exercice à l'ensemble du spectre de ces missions. Les responsables américains estiment que l'exercice permettra de mettre à l'épreuve la furtivité et l'interopérabilité du F-35A, ses deux principales qualités. Les F-35A qui voleront au côté de différents types d'appareils effectueront des missions de défense aérienne et des missions "limités" d'appui aérien. Signe que l'appareil n'est pas encore pleinement opérationnel.