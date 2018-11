Premier ravitaillement en vol d'un avion de combat Eurofigther Typhoon par un Airbus A400M

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'Espagne fait partie des trois pays opérant à la fois des Eurofighter Typhoon et des Airbus A400M . L'Allemagne et le Royaume-Uni mettent également en œuvre ces appareils mais n'ont pour le moment pas conduit de ravitaillement en vol entre ces deux aéronefs.

Le 13 novembre, l'Ejercito del Aire a réalisé le ravitaillement en vol d'un Eurofighter Typhoon à l'aide d'un Airbus A400M . C'est la première fois qu'une telle manœuvre était réalisée entre un Eurofighter Typhoon et un Airbus A400M. C'est également la première fois que l'Espagne conduisait un ravitaillement en vol à l'aide d'un A400M .

