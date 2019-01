Premier panorama lunaire par la sonde chinoise Chang’e 4

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les vidéos de l’atterrissage de Chang’e 4 et les premières périgrinations de Yutu 2 font actuellement le « buzz » sur la toile, en particulier sur la plateforme chinoise Weibo .

« Félicitations à nos amis de la CNSA (China National Space Administration) pour ce premier atterrissage de l'autre côté de la Lune ! », a écrit le second.

« Félicitations à l’équipe chinoise de Chang’e 4 pour ce qui semble être un atterrissage réussi de l’autre côté de la Lune. C'est une première pour l'humanité et une réalisation impressionnante ! », a posté le premier.

L’arrivée de la première sonde du monde sur la face cachée de notre satellite naturel, presque 53 ans après le premier atterrissage en douceur sur la face visible (Luna 9, le 3 février 1966), et 5 ans après la sonde Chang’e 3 (le 14 décembre 2013), avait été salué sur Twitter aussi bien par l’administrateur de la Nasa , Jim Bridenstine , que par le président du Cnes , Jean-Yves Le Gall (également en anglais).

Le 4 janvier, ce fut le tour du déploiement de l’antenne basse fréquence du spectromètre et la mise en route du dosimètre à neutrons LND allemand.

Une demi-journée plus tard, à 14h22 UTC, le petit robot mobile Yutu 2 (lapin de jade 2) qu’elle emportait a effectué ses premiers tours de roue. L’engin de 140 kg a depuis été mis en veille pour supporter sa première « nuit » lunaire.

Salutations du bassin Aitken , au pôle sud de la face cachée de la Lune , très exactement à 177,6° E et 45,5° S.

