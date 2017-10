Premier Mi-28UB pour la Russie

Le consortium "Russian Helicopters" va livrer prochainement un premier hélicoptère d'attaque Mi-28UB au ministère de la défense russe. Cette nouvelle version dispose de doubles commandes.

Le Mi-28UB, nouvelle variante de l'hélicoptère d'attaque déjà en service, devrait être livré aux forces armées russes d'ici novembre a annoncé "Russian Helicopters" le 20 octobre 2017.

Rostvertol a produit le premier Mi-28UB qui a fait l'objet d'une campagne d'essais qui a abouti à la décision de lancer une production de l'appareil en série fin 2015.

Le Mi-28UB devrait être consacré en grande partie à la formation et à l'entrainement des équipages. Cette variante est en effet dotée de doubles commandes et peut simuler en vol différentes avaries. Le Mi-28UB est également doté d'une nouvelle avionique qui selon "Russian Helicopters" contribue à améliorer les capacités de détection, d'identification et de frappe d'objectifs terrestres du Mi-28.

Le consortium russe explique travailler en permanence sur des améliorations du Mi-28 en se basant sur les retours d'expérience des déploiements en Syrie.