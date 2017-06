Premier essai du P120C

A la veille du Salon du Bourget, un premier essai en pression du corps de propulsion du moteur des futurs lanceurs européens Vega C et Ariane 6 a été effectué par Avio, dans son usine de Colleferro, en Italie.

Fabriqué en fibre de carbone, le P120C est destiné à être le moteur à propulsion solide commun aux futurs lanceurs européens Vega C et Ariane 6. Il sera utilisé comme premier étage du lanceur Vega C à partir de fin 2019, et comme étage d'accélération (EAP) pour les deux versions d’Ariane 6 à partir de mi-2020 : Ariane 62 avec 2 EAP et Ariane 64 avec 4 EAP. Avec un diamètre de 3,40 m, une longueur hors tuyère d’environ 12 m et un chargement en propergol de 140 t au décollage, le P120C sera le plus gros moteur à propergol solide monolithique du monde, détrônant l'actuel Vega le P120 de l'actuel Vega, avec son diamètre de 3 m, sa longueur de 11,2 m et son chargement en propergol de 88 t..

Le 18 juin, un premier essai en pression du corps de propulsion a été effectué par Avio , qui développe et produit le moteur dans sa nouvelle usine de production de Colleferro, dans la région du Latium en Italie, dont les travaux, devraient être achevés d'ici la fin de l'année.

Le moteur va être prochainement expédié vers le Centre spatial guyanais, où Europropulsion effectuera le chargement en propergol (produit par Regulus), en vue d'un essai statique en mars 2018..

A l'horizon 2023, la production pour les lanceurs d'Arianespace atteindra 36 propulseurs P120C par an.

Exposition.

Sur son stand au Salon du Bourget, Avio (qui a été introduit en bourse en avril dernier) présente des maquettes à grande échelle des successeurs du lanceur Vega : Vega C, Vega E et VegaLight, ainsi que le nouveau dispositif SSMS (Small Spacecrafts Mission Service) qui permettra des lancements multiples, pour des satellites de quelques kilos à 50 kg. De véritables pièces sont également visibles, comme la première turbopompe du moteur Vinci, et divers éléments des moteurs Mira, P80 et P120C, Zefiro 23 et Zefiro Z40.