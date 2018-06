Premier concours de drone étudiants

Planète Sciences et Safran Electronics & Defense organisent samedi 23 juin le premier concours de drones autonomes pour étudiants, qui se tiendra à Brétigny-sur-Orge.

La base aérienne BA217 de Brétigny-sur-Orge (91) accueillera samedi 23 juin, entre 8 heures et 16 heures, la finale de la première édition du concours de drones autonomes pour étudiants, organisé par l'association Planète Sciences, en partenariat avec Safran Electronics & Defense.

Trois épreuves.

Le concours concerne des multi-rotors de la classe 800 mm de moins de 4 kg et sa première thématique est « Exploration d'une exo-planète ». Il s'agit de repérer différentes zones sur un terrain de 300 m², et d’effectuer des prélèvements de sable, d’eau et de gravier afin de les ramener à la base pour étude.

La reconnaissance, le prélèvement et la présentation devant les membres de jury constituent trois épreuves distinctes.

Une trentaine d’étudiants de troisième cycle est attendue pour participer à cette première édition.

Plus de renseignements sur www.planete-sciences.org/espace/Activites/Drones