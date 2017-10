Premier client pour le système satcom d'IAI pour chasseur

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le système comprend une antenne se fondant dans le fuselage du chasseur, un modem et un amplificateur haute puissance. L'ensemble est connecté à l'avionique du chasseur via une connexion IP LAN.

L'industriel israélien IAI a annoncé la commande par un client, non dévoilé, du système ELK-1882T.

