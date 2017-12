Premier Boeing 787 en Italie

La compagnie aérienne charter italienne Neos a pris livraison de son premier Boeing 787-9 pris en location auprès d'AerCap. Deux autres 787 doivent suivre d'ici à la fin 2018.

Neos sera la première compagnie aérienne italienne à opérer le Boeing 787-9. Neos a réceptionné son premier exemplaire le 18 décembre et doit encore prendre livraison de deux autres 787-9 d'ici à la fin de l'année 2018. Les appareils sont pris en location auprès d'AerCap. Créée en 2001 et filiale du voyagiste Alpitour World, Neos exploite une flotte tout Boeing depuis ses débuts : 737 et 767. Et restera tout Boeing puisque le transporteur charter italien a d'ores et déjà annoncé qu'il prendra aussi en location des Boeing 737 MAX à partir de 2019. Le 787 affiche de son côté plus de 625 livraisons depuis la toute première en 2011 avec plus de 200 millions de passagers transportés depuis cette date sur plus de 610 lignes différentes.