Premier Boeing 787-9 pour Korean Air

Korean Air a réceptionné ce mercredi 22 février son premier Boeing 787-9 d'une commande pour 10 exemplaires fermes passés en mai 2005. La compagnie aérienne a choisi un aménagement cabine pour un total de 269 passagers répartis en trois classes : six en Première classe, 18 en classe Affaires et 245 en classe économique. Quatre autres appareils sont attendus cette année. Les livraisons des cinq autres Boeing 787-9 s'échelonneront sur l'année 2019.

Le premier Boeing 787-9 réalisera des vols de familiarisation équipages entre Séoul et Jeju pendant un mois avant d'être mis sur des liaisons long-courriers et plus précisément sur Los Angeles, Madrid et Zurich.