Premier Boeing 787-9 pour Gulf Air

La compagnie aérienne a réceptionné son premier Boeing 787-9 d'une commande de dix exemplaires. S'ajouteront des exemplaires pris en leasing.

Gulf Air alignera cinq Boeing 787-9 à la fin de cette année. Le premier est arrivé à Bahreïn, le 26 avril. Gulf Air a choisi une capacité de 282 sièges pour ses Boeing 787-9 dans un aménagement bi-classe : 26 fauteuils-couchettes en classe Affaires et 256 sièges en classe Economique. L'appareil réalisera ses premiers vols commerciaux entre Bahreïn et Londres, l'occasion aussi pour les équipages techniques et commerciaux de se familiariser définitivement avec le biréacteur long-courrier. Gulf Air a choisi de motoriser ses Boeing 787-9 avec des Rolls-Royce Trent 1000. Deux autres appareils sont attendus pour 2019 et les trois derniers sont programmés d'ici la fin 2020.

Gulf Air n'est pas le seul client du Boeing 787-9 au Moyen-Orient. La famille s'est vendue à 205 exemplaires dans cette partie du monde en incluant les 40 Boeing 787-10 pris par Emirates et pas encore enregistrés dans le carnet de commandes de Boeing. Les plus gros clients sont Etihad Airways avec 71 exemplaires commandés dont 30 pour le 787-10 et Qatar Airways avec 60 exemplaires. Suivent le "gouvernement irakien" (dix), Saudi Arabian Airlines (huit) et Oman Air (six). Cette dernière a d'ailleurs décidé de les équiper d'une "Mini-Suite" qui a été dévoilée au dernier salon du tourisme de Dubaï. Le Moyen-Orient ne représente que 15 % du total des ventes de Boeing 787 depuis la commercialisation du programme.