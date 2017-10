Premier Boeing 787-10 pour Singapore Airlines

Le premier Boeing 787-10 destiné à Singapore Airlines est entré dans la dernière ligne droite d'une livraison programmée au cours du premier semestre 2018.

Sorti de sa chaîne d'assemblage, le premier Boeing 787-10 de Singapore Airlines est désormais entré dans la phase suivante : peinture du fuselage, essais moteurs et systèmes avion. Singapore Airlines doit prendre livraison de son premier Boeing 787-10 d'une commande ferme de 30 exemplaires. Singapore Airlines a également signé une lettre d'intention pour 19 exemplaires supplémentaires. Les Boeing 787-10 seront exploités sur le réseau moyen-courrier de la compagnie aérienne qui n'a pas encore précisé l'aménagement cabine choisi et le nombre total de sièges passagers. Le carnet de commandes du Boeing 787-10 s'élève à 177 unités. Singapore Airlines et Etihad Airways en sont, pour l'instant, les plus gros clients avec 30 exemplaires chacune, suivies par Air Lease Corp. (25) et Eva Air (18) et British Airways (12).