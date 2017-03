Premier Boeing 737 complété en Chine pour 2018

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Sa localisation serait à Zhoushan, une ville-préfecture composée d'îles situées dans la baie de Hangzhou au sud de la mégapole de Shanghai. Comme pour le futur site de finition et de livraisons d'Airbus A330 à Tianjin, les Boeing 737, une fois assemblés à Seattle et en état de vol, partiront pour le site de Zhoushan où ils seront peints, puis équipés de leur aménagement cabine passagers avant d'être livrés après leurs traditionnels tous derniers vols d'essais.

Dévoilé en septembre 2015 lors de la visite d'Etat du président chinois Xi Jinping aux Etats-Unis, le futur site sera conjointement géré par Boeing et Comac ou Commercial Aircraft Corp. of China. La construction du centre doit débuter à la fin de ce mois.

C'est en 2018 que sortira le premier Boeing 737 ou Boeing 737 MAX du futur centre de finition et de livraison implanté en Chine par le constructeur américain. Le centre, employant 2 000 personnes, aura la capacité de livrer 100 Boeing 737 par an, une fois son rythme de croisière.

