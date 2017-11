Premier Airbus A350 pour Malaysia Airlines

Malaysia Airlines est devenue la 17ème compagnie aérienne à réceptionner l'Airbus A350XWB qui compte désormais 858 ventes fermes.

Malaysia Airlines vient d'entrer dans le club des opérateurs de l'Airbus A350XWB. La compagnie aérienne a réceptionné son premier Airbus A350XWB pris en location auprès de Air Lease Corp. (ALC). Un Airbus A350-900 propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent XWB. A terme, Malaysia Airlines exploitera six exemplaires, tous faisant l'objet de contrats de location avec Air Lease Corp. Si Malaysia Airlines est la 17ème compagnie aérienne à mettre en service l'Airbus A350-900, elle est néanmoins la première à introduire une Première classe sur le long-courrier européen et qui offre quatre fauteuils-couchettes. La classe Affaires en compte 35 tandis que la classe Economie est équipée de 247 sièges. Malaysia Airlines réalisera des vols de familiarisation équipages sur un certain nombre de lignes en Asie avant de mettre ses Airbus A350-900 entre Kuala Lumpur et Londres à partir du premier trimestre 2018.