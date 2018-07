Premier Airbus A350-900 pour Philippine Airlines

Philippine Airlines réceptionne son premier Airbus A350-900 d'une commande ferme pour six exemplaires. Les long-courriers propulsés par des Rolls-Royce Trent XWB pourront relier directement Manille à New York.

Philippine Airlines est devenue le 19ème exploitant de l'Airbus A350-900 avec la réception, ce 14 juillet, du premier exemplaire d'une commande pour six Airbus A350-900 fermes. Philippine Airlines a choisi un aménagement trois classes : 30 fauteuil-couchettes en classe Affaires, 24 en Economie Premium et 241 en classe économique. Propulsés par leurs Rolls-Royce Trent XWB, les Airbus A350-900 de Philippine Airlines relieront l'Europe ainsi que les Etats-Unis, notamment New York, soit une distance de 8 000 milles nautiques. Le vol du retour vers Manille sera désormais direct alors qu'il fallait auparavant une escale technique à Vancouver. Avec cette livraison à Philippine Airlines, 182 avions long-courriers de la famille Airbus A350 XWB sont en service sur un total de 882 exemplaires vendus fermes.