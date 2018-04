Premier Airbus A330neo pour WOW Air

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

WOW Air est clairement impatiente de réceptionner le premier des quatre Airbus A330neo qu'elle a décidé de prendre en location auprès de CIT Aerospace dans le cadre d'un contrat d'une durée de douze ans. WOW Air a ainsi dévoilé une photo du premier exemplaire en cours d'assemblage final. WOW Air a choisi la version de plus grande capacité, l' Airbus A330-900 dans un aménagement cabine qui n'a pas encore été précisé. La compagnie aérienne islandaise low cost doit réceptionner son premier Airbus A330neo propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent 7000 à la fin de cette année.

