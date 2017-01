Premier Airbus A330 livré à Tianjin en septembre 2017

La livraison du tout premier Airbus A330 au départ du centre de Tianjin en Chine devrait se dérouler au cours du mois de septembre 2017, annonce Airbus Chine. Le site est en cours de construction, à proximité de la chaîne d'assemblage A320 et dont est récemment sorti le 300ème exemplaire depuis le démarrage du site en 2008 et la livraison du tout premier A320 en juin 2009. Le 300ème appareil a été livré à la China Development Bank Financial Leasing Corp. avant d'être remis à Sichuan Airlines. Cette dernière avait d'ailleurs réceptionné le premier A320 sorti de Tianjin. A partir de 2017, succèderont progressivement les Airbus A320neo.

Cela est prévu par l'accord de renouvellement sur l'assemblage d'avions de la famille A320 à Tianjin signé en mars 2014. Accord dit aussi "phase II" et couvrant la période 2016 à 2025. Un des volets de cet accord est la construction du centre A330 qui réalisera l'aménagement cabine, la peinture des avions, les essais en vol ainsi que les vols de réception par les clients et les livraisons.