Premier Airbus A321LR pour TAP Portugal

La compagnie aérienne réceptionne son premier Airbus A321LR d'une commande pour douze appareils, devenant le premier opérateur à exploiter conjointement l'A321LR et l'Airbus A330neo.

L'Airbus A321LR compte un deuxième exploitant : TAP Air Portugal, qui a réceptionné le 5 avril le premier exemplaire d'une commande de 12 Airbus A321LR. La compagnie aérienne a choisi un aménagement trois classes pour un total de 171 passagers : 16 fauteuils-couchettes en classe Affaires, 48 sièges en Eco Premium et 107 autres en classe économique. TAP Air Portugal compte exploiter ses Airbus A321LR, équipés de moteurs CFM Leap, sur l'Amérique du Nord avec des destinations comme New York, Boston, Washington et Montréal. Autre marché visé : le Brésil et sa région Nord-est ou encore des villes comme Recife, Natal, Fortaleza ou Salvador. TAP Air Portugal compte bien utiliser ses Airbus A321LR en "défricheur de nouvelles lignes" et en complément de de ses A330neo pour avoir de la souplesse de capacité en fonction des évolutions de la demande sur des lignes données. La compagnie aérienne a équipé ses A330-900 avec 298 sièges.