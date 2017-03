Poursuite des essais d'intégration du Brimstone sur Typhoon

Le consortium Eurofighter a annoncé, le 13 mars 2017, qu'une nouvelle série d'essais en vol du Typhoon avec le missile Brimstone a été conduite. Ces tests ont eu lieu depuis le site de BAE Systems à Warton au Royaume-Uni.

Les essais ont été réalisés dans le cadre de la phase P3E (Phase 3 Enhancement) de la revalorisation du Typhoon. Celle-ci prévoie l'intégration de nouveaux capteurs et armements sur les Eurofighter de la Royal Air Force a l'horizon 2018. Le Brimstone est un missile développé par MBDA, conçu pour les frappes de précision avec limitation des dommages collatéraux. Il peut être notamment employé pour la destruction d'un véhicule.

Le Typhoon IPA6 (Instrumented Production Aircraft) a été utilisé pour recueillir des données sur l'enveloppe de vol de l'appareil lorsqu'il emporte des missiles Brimstone. Ces essais font suite à des essais au sol et à une première série d'essais en vol réalisés en 2016. Selon le consortium Eurofighter, une quarantaine de test ont été conduits. Ces essais ont notamment vu le Typhoon voler avec 4 missiles air-air AMRAAM, deux ASRAAM, deux bombes à guidage laser Paveway IV et six missiles Brimstone fixés sur deux point d'emport triples.

En parallèle les programmes d'intégration du missile air-air longue portée Meteor et du missile de croisière Storm Shadow se poursuivent. Ces armements devraient être disponibles dans le cadre de la phase P2E de la revalorisation du Typhoon. Elle aussi attendue pour 2018.