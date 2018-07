Poseidon séduit la Nouvelle Zélande

La Nouvelle Zélande a décidé de se doter d'avions de patrouille maritime P-8A Poseidon.

Le gouvernement néo-zélandais a annoncé le 9 juillet que des avions de patrouille maritime P-8A Poseidon allaient être acquis, en vue de remplacer la flotte vieillissante d'Orion. Au total, quatre P-8A seront achetés auprès de Boeing. Le contrat, estimé à 2,346 Md$, portera également sur le système d'entraînement.

Les P-8A Poseidon mèneront les missions actuellement réalisées par les six P-3KA Orion, telles que des « opérations de paix et de sécurité, des missions de recherche et sauvetage, de réponse aux catastrophes naturelles, de protection des frontières et des ressources et enfin de surveillance de l'environnement et des ressources maritimes », rappelle le ministère de la Défense néo-zélandais.

La flotte de P-3KA Orion, dont l'entrée en service remonte aux années 60, sera retirée du service autour de 2025. Les Poseidon sont quant à eux attendus pour 2023, afin de permettre la transition. L'escadron N°5, en charge d'opérer les Orion, changera de base avec l'arrivée des Poseidon. Il quittera la base aérienne de Whenuapai pour rejoindre celle d'Ohakea.