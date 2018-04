Pose de la première pierre pour Turgis & Gaillard India

A l'occasion de la mission industrielle du GIFAS en Inde, Turgis et Gaillard Industries célèbrera la pose de la première pierre de son usine le 20 avril.

L'ouverture de l'usine indienne de Turgis et Gaillard Industries s'inscrit dans le cadre du programme « Make In India ». Cette unité de production réalisera des éléments pour les appareils de Dassault Aviation, à savoir les Falcon 2000 et les Rafale. Turgis & Gaillard India sera donc directement impliqué dans la production des « Falcon 2000 et des Rafale, que ces avions soient assemblés en France ou en Inde », nous explique Patrick Gaillard, Directeur associé. L'usine, située près de celle de Dassault Reliance Aerospace Limited, devrait pouvoir débuter sa production dans un peu plus d'un an, à la mi-2019.

L'usine qui verra le jour représentera une surface de 2000 m2 et abritera deux ateliers. Un premier sera dédié à l'assemblage mécanique et un second aux matériaux composites "pour produire des pièces d'avions en carbone préimprégné", détaille Patrick Gaillard. Cet atelier abritera plusieurs autoclaves.

Turgis et Gaillard Industries produit de nombreuses pièces pour le secteur aéronautique. L'entreprise « réalise en grande série des composants embarqués pour des aéronefs civils et militaires, ainsi que pour des systèmes de missiles ».

La mission du GIFAS en Inde se déroule du 16 au 19 avril 2018. Une soixantaine de sociétés françaises participent à ce déplacement afin de renforcer leur lien et leur empreinte en Inde. Airbus, Ariane Group, Dassault Aviation, MBDA, Safran et Thales seront présents aux côtés de sous-traitants du domaine aéronautique et spatial. « La France et le Gifas sont fiers de développer et renforcer le partenariat avec l'Inde. Cette mission s'inscrit très clairement dans la volonté d'engagement de notre pays et de nos industries en faveur du « make in India ». Nous sommes heureux de pouvoir ainsi contribuer au renforcement du partenariat stratégique entre la France et l'Inde », a déclaré Eric Trappier, Président du Gifas et Président Directeur Général de Dassault Aviation.