Plusieurs premières pour le moteur Vinci

« Ces campagnes se sont très bien passées, témoigne Valérie de Korver, chef de produit Système propulsif Vinci chez ArianeGroup. Nous avons démontré des marges importantes vis-à-vis des besoins en vol, notamment grâce à un nouveau système d’allumage et réussi des premières, comme la réalisation de 20 boosts en un seul essai. Il s’agit d’une étape majeure pour démontrer la capacité du moteur Vinci à répondre aux exigences de polyvalence du lanceur Ariane 6. C’est aussi un nouveau cap important franchi pour le programme, autant que pour les équipes, qui mesurent les enjeux de ces campagnes et les vivent toujours avec une intensité particulière. »

- une série de 20 « boosts » (1 allumage suivi de 19 ré-allumages du moteur, alors qu’une mission d’Ariane 6 ne nécessitera jamais plus de 4 ré-allumages), soit une durée de fonctionnement cumulée de 300 secondes

Deux autres campagnes, appelées M6 et M7, ont ensuite été menées, toujours sur le banc d’essai P4.1 mais aussi sur le PF52 du site de Vernon, afin de qualifier les sous-systèmes du moteur. Elles totalisent 25 essais (16 au titre de M6 et 9 au titre de M7), tous nominaux selon ArianeGroup.

