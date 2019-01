Plus de F-35 pour les Pays-Bas

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

En parallèle les Pays-Bas ont rappelé leur engagement européen et notamment leur participation à la CSP (coopération structurée permanente) visant à créer des synergies entre les Etats membres à travers la conduite collaborative de programmes d'armement. « Chaque euro alloué aux dépenses de défense devra contribuer à la puissance de frappe de l'OTAN et de l'UE », a ainsi déclaré le Ministère de la Défense.

Sur le plan des équipements, les Pays-Bas ont identifié cinq priorités afin de moderniser leurs forces et de poursuivre leur participation aux missions de l'OTAN. Dans ce sens Amsterdam souhaite notamment se doter de F-35 supplémentaires, appareils qui viendront remplacer la flotte de F-16 actuellement en service. « Etant donné que les F-35 peuvent être déployés lors d'opérations militaires et permettent de faire face à de multiples menaces, cet investissement permettra d'accroître la flexibilité des forces armées hollandaises », rapporte ainsi le Ministère de la Défense. Le nombre exact d'avions de combat devant être commandés n'a pas été précisé.

Suite au sommet de l'OTAN de juillet 2018, les Etats membres de l'Alliance se sont engagés à présenter un plan expliquant leur stratégie de défense pour les prochaines années. L'objectif est de pouvoir respecter les engagements budgétaires liés à l'OTAN, notamment l'objectif des 2% du PIB investit dans la Défense. Dans ce cadre, les Pays-Bas ont présenté, le 14 décembre, leur feuille de route. Sur le plan budgétaire, rien de nouveau puisque les Pays-Bas s'étaient déjà engagés en mars dernier à augmenter leur budget de défense d'1,5Md€/an sur la période 2018-2021. Les Pays-Bas souhaitent d'ailleurs poursuivre cette croissance annuelle au delà de 2021. Le Ministère rappelle que la hausse du budget de défense a été entamée dès 2013 et que cela représente, sur les cinq dernières années, une augmentation de 25%.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.