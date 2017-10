Plus de 100 astronautes pour les 20 ans de la Cité de l'Espace

La Cité de l'Espace s'apprête à fêter ses 20 ans en compagnie de Thomas Pesquet, puis à accueillir le Congrès mondial des astronautes.

Pour fêter ses 20 ans, la Cité de l'Espace de Toulouse ouvrira gratuitement ses portes dimanche 15 octobre de 14h et 20h et proposera une série d'animations en compagnie de l'astronaute français Thomas Pesquet, mais aussi d'invités prestigieux (astronautes du monde entier, chercheurs, sportifs, aventuriers, artistes...), qui témoigneront de leur passion pour le ciel, l’espace, les défis et l’exploration.

Puis, du 16 au 20 octobre, la Cité de l'Espace accueillera 105 astronautes du monde entier, réunis dans le cadre du 30e Congrès de l'Association of Space Explorers. Différents moments seront réservés pour des échanges avec le public et les jeunes, en particulier le jeudi 19 octobre, appelé « Community Day », durant lequel les astronautes se déplaceront dans des établissements scolaires à travers toute la France.

