Plus de 1 500 Airbus A320neo et Boeing 737 MAX non identifiés

Le client non identifié a longtemps été une spécialité de Boeing avant que Airbus ne s'y mette à son tour, notamment à l'occasion du lancement de la famille Airbus A320neo. Cette dernière compte désormais 689 ventes fermes passées par des clients toujours anonymes pour l'instant. Cela représente 13,6 % du total du carnet de commandes qui porte désormais sur 5 069 exemplaires.

Chez Boeing, cette proportion est encore plus importante puisque 815 ventes ne sont toujours pas identifiées sur un total de 3 606, soit 22,6 %. Ce chiffre était de 915 avant que SpiceJet ne dévoile ses 100 Boeing 737 MAX supplémentaires. Boeing est, par contre, moins précis que Airbus sur les différents modèles vendus non identifiés. Le constructeur américain présente la famille 737 MAX comme un tout alors que son concurrent européen indique que 11 A319neo, 598 A320neo et 80 A321neo ont été achetés par des clients anonymes.

Pour les deux constructeurs, cela représente un total de 1 504 ventes. L'équivalent d'une année pleine de commandes et qui sera progressivement dévoilé tout au long de cette année 2017 afin de faire oublier la baisse des nouvelles ventes qui arrive logiquement après cinq années consécutives durant lesquelles Airbus et Boeing auront vendu pas moins de 2 000 avions par an en moyenne.