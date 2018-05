Plateforme 3DExperience pour Dassault Aviation

Dassault Aviation et Dassault Systèmes signent un accord de coopération pour la mise en place de la plateforme 3DEXERIENCE au sein du groupe. Conçue et développée par Dassault Systèmes, la plateforme remplacera, dans le cadre d'un accord pluriannuel, l'ensemble des solutions PLM actuellement utilisées dans les programmes d'aéronefs civils et militaires de Dassault Aviation. La plateforme 3DEXPERIENCE "doit permettre à Dassault Aviation de répondre aux enjeux à venir : élargissement de la gamme Falcon, évolutions du Rafale, développement en coopération de l'avion de combat futur et du drone d'observation MALE,.....".

Cette évolution s'inscrit dans la droite ligne du logiciel CATIA dont Dassault Aviation est à l'origine et qui a "ensuite fait émerger le processus de maquette virtuelle, puis le processus de collaboration numérique entre partenaires industriels pour les programmes de coopération internationale".