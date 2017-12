PlaneSense se prépare à recevoir son premier Pilatus PC-24

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Actuellement Pilatus dispose d'un carnet de commandes de 84 appareils, l'avionneur investit également dans un nouveau centre de support et d'aménagement aux Etats-Unis.

Le PC-24 est le premier jet d'affaires biréacteur suisse et le premier biréacteur d'affaires de Pilatus, qui officiait jusqu'alors dans le domaine des appareils mus par turbopropulseur. Lancé en 2013, l'appareil a effectué son premier vol en mai 2015, avec un programme d'essais en vol qui a vu l'utilisation de trois PC-24. Ces derniers ont réalisé 2 205 heures de vol avant l'obtention du certificat de type.

Le premier opérateur du PC-24 est la société de nolisement PlaneSense, établie à Portsmouth, dans le New Hampshire aux Etats-Unis, laquelle prendra livraison de l'appareil S/N 101 qui porte l'immatriculation HB-VSB. Onze pilotes de l'opérateur seront formés sur l'appareil ainsi qu'au moins huit techniciens. PlaneSense devrait débuter les opérations sur PC-24 fin février ou début mars 2018.

Le jet d'affaires biréacteur Pilatus PC-24 vient de recevoir sa double certification de type Aesa et FAA. Le premier appareil sera livré à l'opérateur de nolisement PlaneSense.

