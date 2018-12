Philippe Mhun devient directeur des programmes d'Airbus avions commerciaux

Succédant à Didier Evrard au début de l'année prochaine, Philippe Mhun aura une double casquette de directeur des programmes et services. Il était auparavant directeur des services clients d'Airbus

C'est un ancien de l'UTA et d'Air France qui succède à Didier Evrard, actuel directeur des programmes d'Airbus avions commerciaux. Avant de rejoindre Airbus en 2004 comme vice-président programme Airbus A380, Philippe Mhun a participé à la mise en service de nouveaux avions et travaillé dans l'ingénierie et la maintenance. Ce diplômé en génie mécanique de l'INSA de Lyon apporte donc à Airbus une expérience clients qui se révèlera précieuse. Philippe Mhun étend très vite son périmètre de responsabilité pour devenir vice-président programmes au sein de la fonction services clients, gérant l'ensemble des programmes en service. Il était depuis 2016 directeur des services clients d'Airbus avions commerciaux et aussi supervisé l'entité Services by Airbus et plusieurs filiales de l'entreprise telles que Satair et Navblue.