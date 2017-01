Perseus : les étudiants imaginent les microlanceurs de demain

Le douzième séminaire étudiant Perseus, organisé par la Direction des Lanceurs du Cnes, s'est tenu les 26 et 27 janvier à Massy-Palaiseau.

Initié en 2005 par la Direction des Lanceurs du Cnes dans le cadre de sa politique de recherche et d’innovation, le projet Perseus (Projet Étudiant de Recherche Spatial Européen Universitaire et Scientifique) constitue à la fois un programme de développement technologique, d'éducation et de promotion des métiers de l’espace auprès des jeunes. Des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent en effet réfléchir et mettre au point des solutions innovantes, applicables aux microlanceurs du futur, et éprouvées à travers de démonstrateurs testés au sol ou en vol. Ce brassage d'idées et d'expérimentations bénéficie d'une collaboration participative entre les clubs aérospatiaux, acteurs de projets concrets, l'association Planète Sciences et le Cnes, ainsi que des universités, des grandes écoles et partenaires du secteur (industriels, ETI, institutions).

Prix.

Organisé à Massy-Palaiseau les 26 et 27 janvier, le douzième séminaire Perseus a rassemblé près de 250 étudiants français et européens, venus présenter leurs travaux. Il s'est achevé par la remise de plusieurs prix par Véronique Palatin, directrice adjointe de la Direction des Lanceurs du Cnes :

- Prix d u meilleur travail en équipe, décerné aux clubs Supaero Space Section (Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace-Supaero, à Toulouse), Aéro-Ipsa ( Institut polytechnique des sciences avancées, au Kremlin-Bicêtre) , CLC (Ecole Centrale de Lyon) et Octave (Université d’Evry), pour la mise au point de la fusée expérimentale Sera II (Supersonic Experimental Rocket Ares II), qui a été testée avec succès le 28 avril dernier sur la base suédoise d'Esrange

- Prix de l’innovation, décerné à l’Aéro-Ipsa, pour la mise au point de tubes structuraux en composite sandwich pour la fusée expérimentale Sera III, dont le lancement est également prévu depuis Esrange au printemps prochain