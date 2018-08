Perlan 2 bat un nouveau record d'altitude

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Nouveau record d'altitude pour l'Airbus Perlan 2. Comme l'an dernier, le planeur a battu un nouveau record à proximité de la Cordillère des Andes, décollant de la piste d'El Calafate, en Argentine et profitant de la possibilité du vol d'onde stratosphérique en cette saison, lequel est renforcé par la dépression d'altitude dite vortex polaire.

