Performances reconnues pour EQUIP’AERO SERVICES, fournisseur MRO n°1 chez MTU Aero Engines Company en 2017

La société EQUIP’AERO SERVICES est spécialisée dans la maintenance et la réparation d’équipements aéronautiques embarqués (MRO), ainsi que dans la conception et la mise en service de bancs d’essais de développement et de production.

S’appuyant sur une stratégie commerciale renforcée, le déploiement en Europe comme à l’international du Groupe s’intensifie depuis ces dernières années.

Grâce à cette nouvelle dynamique, la Société MTU Aero Engines Company (premier constructeur allemand de moteurs et acteur mondial reconnu dans l’industrie) vient de positionner EQUIP’AERO SERVICES à la 1ère place en 2017, parmi ses fournisseurs.

Cet Award est une belle reconnaissance des performances effectuées et des relations commerciales historiques avec ce client (EQUIP’AERO SERVICES étant dans les 8 meilleurs prestataires depuis plus de 5 ans).



EQUIP’AERO SERVICES est une filiale du groupe EQUIP’AERO INDUSTRIE, basé à l’Isle-Jourdain dans le Gers. Son autre filiale EQUIP’AERO TECHNIQUE, équipementier aéronautique reconnu, est spécialisée dans la conception, le développement, les essais environnementaux, le prototypage, la qualification et la fabrication de produits. Le Groupe fêtera ses 25 ans d’existence en Avril prochain.