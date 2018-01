1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Pour en savoir plus sur le système de Percepto , rendez-vous sur notre site Apps&Drones .

L'entreprise Percepto a développé un drone autonome, répondant aux besoins de l'industrie. Il peut ainsi conduire des missions d'inspection, de surveillance et renforcer, de ce fait, la sécurité des sites des entreprises.

