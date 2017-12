Pegasus Airlines prend à son tour de l'Airbus A321neo ACF

Après Qatar Airways et Delta Air Lines, c'est au tour de la compagnie aérienne turque de prendre de l'Airbus A321neo ACF pour "Cabin Flex" avec une capacité poussée à 236 sièges en classe unique.

Pegasus Airlines vient de convertir 25 options en commandes fermes pour des Airbus A321neo ACF. La compagnie aérienne low cost turque avait initialement signé pour un total de 75 moyen-courriers Airbus se répartissant en 57 A320neo et 18 A321neo. Pegasus Airlines opère d'ores et déjà 12 A320neo aux côtés de 12 A320ceo pris en location. Les options converties, qui portent le total de la commande de Pegasus Airlines à 100 moyen-courriers Airbus, sont des A321neo ACF pour "Cabin Flex". En clair, c'est la possibilité pour les compagnies aériennes de pousser leurs A321neo à 236-240 passagers en classe unique grâce à la surface gagnée à l'arrière de la cabine par le biais d'une réorganisation astucieuse de l'office et des toilettes.

Cette surface ainsi gagnée permet à d'autres compagnies aériennes d'aménager leurs A321neo dans une configuration trois classes en offrant un peu plus de confort aux passagers. C'est le cas de Delta Air Lines dont les A321neo ACF ne prendront finalement que 197 passagers dont 20 en classe affaires et 30 en classe Economique Premium. Qatar Airways, qui vient de signer pour 50 A321neo ACF, n'a pas encore précisé quel seront l'aménagement et la capacité choisis.