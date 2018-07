Peach Aviation passe à son tour à l'Airbus A321LR

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La compagnie aérienne japonaise Peach Aviation sera la première à exploiter l' Airbus A321LR en Asie-Pacifique. Peach Aviation a en effet décidé de transformer deux de ses dix Airbus A320neo commandés en la version long-courrier de l' Airbus A321neo. Le transporteur n'a pas encore décidé de la motorisation, ni pour ses A320neo d'ailleurs. Ces derniers doivent être exploités dans une configuration cabine pour 188 passagers. Par contre, Peach Aviation n'a pas encore décidé de l'aménagement de ces futurs Airbus A321LR. Elle a le temps. Les appareils vont lui permettre d'élargir son futur réseau intra-asiatique jusqu'à des destinations requérant neuf heures de vol. Jusquà présent, l'A321LR avait intéressé les compagnies aériennes nord-américaines (Delta Air Lines, JetBlue, Transat Air), européennes (Aer Lingus, TAP Portugal, Primera Air, Norwegian, La Compagnie,...) et du Moyen-Orient (Air Arabia, Arkia) ou encore Air Astana).

