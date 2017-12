Pays-Bas : Boeing modernisera six Chinook

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le Chinook de Boeing est en service dans 20 pays, parmi lesquels les Etats-Unis, le Canada, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Turquie, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud ou encore les Emirats Arabes Unis. L'industriel américain dit avoir livré plus de 900 Chinook.

Par configuration commune, l'industriel fait référence au standard des 14 Chinook commandés par les Pays-Bas en 2016, qui sont des CH-47F. Ils doivent venir remplacer 11 CH-47D. L'idée étant donc in fine d'obtenir une flotte de Chinook au même standard afin de faciliter les opérations et de renforcer l'interopérabilité.

La livraison des six appareils modernisés est prévue pour 2021. Le montant du contrat n'a pour le moment pas été dévoilé. « La modernisation des appareils à une configuration commune permettra de renforcer l'efficacité opérationnelle, la maintenance et la gestion des coûts », rapporte Boeing.

Boeing a annoncé le 14 décembre avoir remporté un contrat pour la modernisation de six hélicoptères Chinook hollandais. Ils devront être portés au dernier standard, le F, soit la même configuration que les 14 Chinook commandés en 2016.

