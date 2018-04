Patrick Ky renommé à la tête de l’EASA

Le Management Board de l’Agence Européenne pour la Sécurité Aérienne a réélu à l’unanimité Patrick Ky (50 ans) en tant que Directeur Exécutif de l’Agence pour un nouveau mandat de 5 ans. Un nouveau mandat sous le signe de la stabilité à un moment clé de l’histoire de l’EASA dans la mesure où un nouveau scope, élargit, sera adopté fin de cette année par l’Union Européenne. « En parallèle, l’industrie de l’aviation se transforme plus rapidement que jamais, explique Patrick Ky. L’EASA est face à de nombreux challenges et je me réjouis d’y faire face avec notre staff de grande qualité ».

De l’avis de tous, le premier mandat de Patrick Ky a été un succès. Le Directeur Exécutif a rénové l’Agence et a gagné le respect des milieux politiques pourtant peu enclins à céder de leur souveraineté au profit des agences européennes. Patrick Ky a également fait preuve d’une approche très pragmatique appréciée par l’industrie.