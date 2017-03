Patricia Adam fait de la défense nationale un des enjeux de la prochaine législature

A quelques jours du discours d'Emmanuel Macron sur la Défense nationale, Patricia Adam, députée socialiste et présidente de la commission de la Défense nationale et des forces armées, vient de souligner publiquement que "la défense nationale est un des enjeux de la prochaine législature".

Après avoir rencontré le 15 mars "des responsables politiques, militaires et industriels de très haut niveau à l'occasion d'un séminaire fermé portant sur l'effort auquel doit consentir notre pays au profit de sa défense dans les cinq années qui viennent", Patricia Adam en tire les enseignements suivants :

- "le renforcement de notre posture opérationnelle se poursuivra en raison du durcissement des menaces et des transformations en cours de notre environnement stratégique"

- "une communauté de vue entoure la nécessité, non seulement, de renouveler les deux composantes de la dissuasion nucléaire à l'horizon des années 2030, mais également de renforcer les capacités prioritaires des armées, en particulier les plus déficitaires, et, enfin, d'accroître les ressources dédiées à la recherche"

Par conséquent, "des choix stratégiques attendent le futur chef de l'Etat, chef des armées", souligne le communiqué de Patricia Adam, émis le 15 mars vers 21 heures. Avec "dans l'immédiat, la priorité consistera à doter le ministère de la défense du niveau de ressources nécessaire dès l'année 2018, sauf à différer dangereusement les engagements pris à Newport aux côtés de nos alliés".

Différer ces engagements serait un "choix préjudiciable au statut international de notre pays, mais aussi aux besoins des forces engagées actuellement sur les théâtres d'opération ainsi qu'au maintien de notre supériorité technologique", conclut Patricia Adam.