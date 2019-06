Patria reprend Belgium Engine Center (BEC)

L’entreprise internationale de défense, Patria, a annoncé aujourd’hui l’achat de 100% des parts de la société liégeoise, Belgium Engine Center (BEC), au groupe AIM Norway, dans l’optique de renforcer les capacités et l’expertise de BEC. BEC est une entreprise spécialisée dans la maintenance, la révision et la réparation de moteurs d’avions militaires, notamment les moteurs F100 de Pratt & Whitney qui opèrent sur les avions F-15 et F-16. La société BEC est basée à Herstal et emploie 90 personnes. La société espère également bénéficier des retombées du contrat F-35 signé par la Belgique pour 34 appareils.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de Patria, dont le secteur de croissance principal concerne des activités de maintenance à l’international et en Europe en particulier. Patria est un groupe international de défense et de sécurité, qui fournit des solutions et services technologiques pour le support et la maintenance d’avions militaires. Patria garantit à ses clients actifs dans le domaine aéronautique et militaire, la fourniture d’équipements, un développement continu des performances ainsi que des produits et services de renseignement, de surveillance et de gestion. Patria est basée en Finlande, en Suède, en Norvège et en Estonie, et emploie 2800 personnes. Son revenu net a atteint 476.1 millions d’euros en 2018. Patria appartient à l’Etat finlandais (50.1%) et au groupe norvégien, Kongsberg Defence & Aerospace AS (49.9%). Elle possède en outre 50% de Norwegian Nammo.

L’acquisition n’affecte pas les contrats clients ou tout autre engagement de l’entreprise, ni les conditions d’emploi du personnel de BEC. Suite à cette acquisition, le nom officiel du Belgium Engine Center deviendra Patria Belgium Engine Center SRL. Cette unité sera une partie essentielle de l’unité opérationnelle chargée des partenariats internationaux liés à la maintenance (International Support Partnerships) de Patria.