PATMAR : Le remplacement de l'ATL2 en collaboration avec l'Allemagne ?

Le chef d'état major de la Marine a évoqué la possibilité de lancer un programme en commun avec l'Allemagne pour le remplacement des ATL2 dans les années 2030/2040.

Devant les membres de la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblé nationale, l'amiral Prazuck, chef d'état major de la Marine Nationale (CEMM) a évoqué le cas des avions de patrouille maritime ATL2. Ces avions sont employés en Jordanie au profit de l'opération Chammal où ils "guident des tirs contre Daesh et mènent des actions de renseignement en Syrie et en Irak". Les ATL2 sont aussi régulièrement employés "dans les eaux du Groëland et de l'Ecosse où ils font de la chasse aux sous-marins".

En 2018, la rénovation de trois ATL2 doit être lancée, rappelle l'amiral Prazuck. Selon lui les résultats de cette modernisation sont "impressionnants". Le nouveau radar et le nouveau système acoustique qui seront installés sur ces avions devraient leur permettre de rester en service jusqu'en 2030. Le CEMM a d'ailleurs estimé qu'il faudrait rénové 18 ATL2 plutôt que les 15 prévus. Il a par ailleurs rappelé la faiblesse chronique en terme de bouées acoustiques.

Pour l'avenir, le CEMM pense qu'il faudrait peut être réfléchir à la prochaine génération d'avions de patrouille maritime avec l'Allemagne. Les P-3 allemands sont actuellement en cours de modernisation comme les ATL2 et devront être remplacés à la même période : "les allemands sont dans le même calendrier que nous (…). Cela augure bien pour une coopération".

Quand aux choix technologiques ils restent ouvert. Le futur système pourrait être un appareil volant haut comme le P-8 Poseidon américain et pourrait aussi combiner des avions habités et des drones longue portée. La réflexion ne fait que commencer.