Pascal Homsy, nouveau directeur adjoint des activités telecom de Thales Alenia Space

Pascal Homsy est diplômé de Telecom Paris-Tech depuis 1991. Il a débuté sa carrière dans la vente chez TRT-Philips. Il a ensuite obtenu le poste de directeur de Zone Asie Pacifique chez Lucent Technologies et gravit de nombreux échelons dans le groupe Alcatel-Lucent. Il est arrivé chez Atos en 2017 et fait désormais partie du groupe Thales Aliena Space.

