Pas de mode express pour le MS 07

Jeudi 12 octobre, une première tentative de lancement s'était soldée par un tir avorté dans la dernière minute du compte à rebours. Le lancement avait été immédiatement reprogrammé, le Soyouz une fois rempli d'ergols devant être mis en œuvre dans les 60 heures suivantes, sous peine d’être vidangé et renvoyé à Samara pour un changement des joints des moteurs, oxydés par le kérosène, puis une remise à neuf.

Le vaisseau-cargo automatique russe Progress MS 07 avait été lancé samedi 14 octobre depuis Baïkonour (Kazakhstan), à l’aide d’une fusée Soyouz 2.1a. Il s'est amarré hier, lundi 16 octobre à 11h04 UTC, sur le module russe Pirs de la Station spatiale internationale , apportant à ses six occupants air, eau, vivres, carburant et matériel. Parmi les membres de l’Expedition 53 actuellement sur orbite figure l’astronaute italien Paolo Nespoli , arrivé à bord du Soyouz 05 le 28 juillet dernier.

