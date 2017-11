Partenariat MBDA/Safran pour le MMP en Australie

Les deux sociétés s'associent pour proposer le missile MMP à l'Australie dans le cadre du programme Land 400.

MBDA et Safran Electronics & Defense ont annoncé, le 7 novembre 2017, la mise en place d'un partenariat stratégique dans le cadre du programme Land 400 pour l'armée de terre australienne.

Les deux sociétés pourront s'appuyer sur la filiale "Safran Electronics & Defense Australasia" de Safran pour proposer le missile MMP en conformité avec les politiques australiennes en terme d'acquisition de matériel de défense étranger. "Electronics & Defense Australasia" offrira une implantation locale aux deux industriels.

Le MMP d'une portée de plus de 4 km, est doté d'un autodirecteur vidéo et infrarouge non refroidi, d'une charge militaire mixte et d'une liaison de donnée, le MMP a été commandé à 2 850 exemplaires par la France avec 400 postes de tirs par la France.