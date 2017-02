Paris Le Bourget toujours en pole position pour l'aviation d'affaires

Avec 49 260 mouvements d'avions en 2016, la plate-forme tourne encore une fois en tête pour les principaux aéroports d'affaires en Europe. Genève Cointrin et Nice Côte d'Azur complètent le podium.

La plateforme de réservation de jets privés PrivateFly a dévoilé son palmarès 2016 des aéroports les plus fréquentés par l'aviation d'affaires en Europe en 2016. Paris le Bourget est l'aéroport d'affaires qui a accueilli le plus grand nombre de vols privés en 2016, avec 49 260 mouvements de jets (départs et arrivées). Il est suivi par Genève Cointrin (32 680 mouvements) et Nice Côte d'Azur (32 356 mouvements). En douzième position, on retrouve l'aéroport de Cannes Mandelieu avec 13 628 mouvements.

Les aéroports de la Côte d'Azur ont observé une forte croissance en 2016, avec une augmentation du nombre de mouvements de 5,8% de vols à Nice Côte d'Azur et de 3,3% à Cannes Mandelieu. Le région est très fréquentée par les voyageurs de jets privés, que ce soit pour les affaires, les vacances ou les grands événements se tenant à Nice, Cannes ou Monaco.