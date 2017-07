Paris-Boston et Oakland-San Francisco en 2018 avec Norwegian

Ces deux nouvelles routes directes seront lancées à partir du mois de mai. Et les fréquences vers Los Angeles et New York seront renforcées à partir de février 2018.

Dès le mois de mai 2018, Norwegian opérera quatre vols directs par semaine vers Boston au départ de Paris CDG. Elle lancera par ailleurs quatre autres vols hebdomadaires vers Oakland/San Francisco.

Par ailleurs, après le succès remporté par les vols lancés en juillet 2016 vers New York et Los Angeles, la compagnie low cost, en plus des vols quotidiens vers New York-JFK, proposera à partir de février 2018 six nouveaux vols par semaine vers l'aéroport de New York-Newark. Par ailleurs, deux vols supplémentaires seront ajoutés entre Paris CDG et Los Angeles à partir de mai 2018, portant le nombre de fréquences entre les deux villes à six vols hebdomadaires. Les vols démarrent à 179 euros l'aller simple vers Boston, 199 euros vers Oakland/San Francisco, 159 euros l'aller simple (les vols de New York-Newark seront accessibles à la réservation à partir du 14 juillet 2017) et 199 euros l'aller simple pour Los Angeles.

Rappelons que Norwegian a ouvert une base de 26 pilotes long courrier à Paris CDG le 1er juin. Dans quelques semaines, un Boeing 787 Dreamliner décollera vers Orlando, quatrième destination long-courrier au départ de Paris. Et en octobre prochain, la compagnie démarrera sa quatrième saison de vols entre les Antilles Françaises et New York, Providence et Fort Lauderdale.