Paris Aéroport : trafic en hausse de 4,5% en 2017

Le trafic de TAV Airports (Istanbul, Ankara, Izimir, Bodrum, Gazipasa, Médine, Tunisie, Géorgie, Macédoine et Zagreb), dont le groupe ADP détient 46,1% du capital est en croissance de 9,8% en 2017, à 115 millions de passagers.

Le trafic international (hors Europe) est en progression de 6,2% avec une croissance sur l'ensemble des faisceaux : Moyen-Orient (+8,9%), Afrique (+7,8%), Amérique du Nord (+6,9%), DOM-COM (+4,8%), Asie-Pacifique (+4,1%) et Amérique Latine (+0,7%).

Avec un total de 101,5 millions de passagers en 2017, Paris Aéroport a connu une hausse de trafic de 4,5% par rapport à l'année 2016. Paris Charles de Gaulle a accueilli 69,5 millions de passagers (+5,4%) et Orly, 32 millions de passagers (+2,6%)

