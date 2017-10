Paramount acquiert 4 Mirage F1

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Les derniers Mirage F1 français ont été retirés du service en 2014 avec encore du potentiel. Les performances de l'appareil et son coût à l'heure de vol en font une bonne plateforme pour l'entrainement.

Paramount devient le second acquéreur, en quelques mois, de Mirage F1 retirés du service en France. En Juillet 2017, la société américaine ATAC (Airborne Tactical Advantage Company) , filiale de Textron a annoncé l'achat de 63 appareils de ce type. Ils seront employés pour entrainer les forces armées clientes en simulant des appareils ennemis.

Les quatre Mirage F1 biplaces ont été acquis auprès du gouvernement français explique Paramount . Ces anciens appareils de l'armée de l'Air seront utilisés dans le cadre de la vente de services d'entrainement et de formation auprès de forces armées. Paramount Aerospace Systems, filiale de Paramount Group propose des prestations de formation de pilotes "ab initio" vers des avions de combat notamment en Afrique du Sud.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Développeur et Expertise de Mesure sur Bancs Récepteurs/CAMPS - H/F

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.