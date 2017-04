Pakistan : l'armée a réceptionné ses Cessna

D'après un communiqué de l'armée américaine paru le 31 mars, les forces aériennes du Pakistan ont réceptionné les derniers Cessna prévus pour l'évacuation médicale.

« Depuis novembre 2016, l'armée pakistanaise a reçu six avions Cessna : deux Cessna 208 caravan et quatre Cessna 206H », peut-on lire dans le communiqué. Les derniers appareils américains sont arrivés le 24 mars dernier.

Ces appareils seront destinés à l'évacuation d'urgence et aux opérations de transport de troupes et d'équipements de petite envergure.

Le contrat FMS entre les Etats-Unis et le Pakistan a été passé en avril 2016, pour un montant de 14 millions de dollars. Il avait été convenu que « tous les appareils seraient modifiés en version évacuation médicale d'urgence » comme nous le disions dans le n°2498 d'Air & Cosmos.

Cette livraison s'inscrit, d'après le communiqué, dans un cadre plus large qu'une vente. Il s'agit également de renforcer les « capacités antiterroristes des forces de sécurité pakistanaises. Les Etats-Unis et le Pakistan sont plus forts quand [ils travaillent] ensemble pour combattre le terrorisme ».