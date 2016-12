Pacifique : les Etats-Unis haussent le ton contre la Chine

Les États-Unis vont déployer leur chasseur de supériorité aérienne, le F-22 Raptor (Lockheed Martin) au nord de l'Australie dès 2017, annoncé l'amiral Harry Harris, commandant du US Pacific Command, à Sydney ce 14 Décembre.

Ses propos, largement relayés par la presse locale, sont francs et directs : « les États-Unis sont prêts à affronter la Chine si son comportement agressif dans la mer de Chine du Sud continue. »

« Je déclare haut et fort que je préfère la coopération afin que nous puissions collectivement relever nos défis sécuritaires communs » a continué l'amiral Harris. « Mais je déclare également haut et fort que nous ne permettrons pas la captation d'un espace collectif et ouvert par un comportement unilatéral, et peu importe le nombre de bases construites sur des îles artificielles dans la mer de Chine du Sud. »

Le message ne peut être plus clair ! Et le déploiement du F-22 dans la région une traduction très concrète. Reste à savoir si cette position demeurera avec la prochaine administration.