Owen McClave, directeur Services moteur de SR Technics

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Owen McClave devient directeur de l'activité services moteurs de SR Technics . Il était, peu de temps encore, directeur général de Vector Aerospace UK. Il apporte à SR Technics une solide expérience dans le domaine de la MRO. Responsable de la MRO et des améliorations chaîne des fournisseurs aux Chemins de fer irlandais pendant près de quatre ans, il a été auparavant directeur général de l'atelier MRO Pratt & Whitney Irlande pendant cinq ans avant de diriger l'atelier MRO de Lufthansa Technik Turbine à Shannon. Owen McClave succède à Roberto Furlan qui a décidé de quitter SR Technics .

Directeur général de Vector Aerospace UK il y a peu de temps encore, Owen McClave devient directeur services moteur de SR Technics, apportant une solide expérience acquise aussi chez Pratt & Whitney et Lufthansa Technik.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.